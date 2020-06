Castrovilli ha tutto per diventare un leader della Fiorentina, per questo Commisso vorrebbe blindarlo. Considera Gaetano indispensabile e spera possa diventare una bandiera, un po’ come Antognoni.

Il giovane centrocampista è legatissimo a Firenze e quindi nonostante abbia firmato il rinnovo ad ottobre la Fiorentina sta pensando ad un nuovo contratto con uno stipendio più alto ed una scadenza nel 2025. Questo secondo Repubblica anche per allontanare le avance di Juventus, Inter e Napoli.