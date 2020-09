Repubblica, la Juventus per Chiesa prepara l’offerta da 60 milioni. La formula non convince Commisso

Alle 20 di lunedì 5 ottobre sarà tutto finito e si conoscerà finalmente anche il destino di Federico Chiesa. La Juventus non ha mai mollato e Commisso ha aperto alla cessione del giocatore soltanto in caso di offerta congrua e adeguata al suo valore. Pirlo ha chiesto alla sua dirigenza di provarci fino in fondo. L’offerta che la Juve prepara si aggira sui 60 milioni complessivi con la formula del prestito biennale oneroso (10 a stagione) e obbligo di riscatto a 40. Una cifra totale vicina a quanto rivisto dalla Fiorentina che per ha alcuni dubbi sulle modalità di pagamento. Troppo dilazionato il pagamento in sette rate complessive coi viola che vorrebbero avere immediatamente casa disponibile per il mercato. Come sostituto piace Callejon, 33 anni, svincolato dal Napoli dopo sette anni e maturato molto in fase di copertura. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, CHIESA-FIORENTINA SE SARÀ ADDIO, I VIOLA PUNTANO CALLEJON. PER ORA NESSUN CONTATTO