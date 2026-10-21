Repubblica: "Ballottaggio Beto-Pellegrino per l’Inter, preoccupa la scarsa concretezza sotto porta"

Vanoli cerca soluzioni per sbloccare l’attacco viola e ritrovare i gol perduti

La Fiorentina concentra ora le proprie energie sulla delicata trasferta di domenica alle 12:30 contro l’Inter.

In casa viola resta da sciogliere il dubbio sul centravanti titolare, con Beto e Pellegrino in corsa per una maglia dal primo minuto, come riporta la Repubblica Firenze. Nelle prime cinque partite della seconda gestione Vanoli, l’argentino è partito titolare tre volte, contro le due presenze dal primo minuto del portoghese, finora preferito nelle trasferte contro Venezia e Genoa per la sua capacità di attaccare la profondità. Il tecnico, tuttavia, ha chiarito che le gerarchie si definiranno con il proseguire della stagione. Al di là delle scelte di formazione, a preoccupare maggiormente è la poca incisività sotto porta. Nonostante una rosa costruita con una spiccata vocazione offensiva, le numerose occasioni sprecate contro Genoa e Como stanno pesando sulla classifica e alimentando il rammarico di Vanoli. Emblematico il caso di Njie, ancora a secco di gol nonostante le opportunità avute nelle sfide contro Torino, Venezia, Genoa e nella gara casalinga contro i lariani.Anche i numeri confermano le difficoltà del reparto offensivo. Il miglior marcatore viola in Serie A è Mastantuono, con tre reti realizzate nella stessa partita contro il Venezia, seguito da Pellegrino a quota due. Restano invece ancora a zero gol in campionato Beto e le altre alternative offensive, Gnonto e Pedro Gonçalves.