Renzi scherza: "Non ho i soldi per comprare la Lazio, un affare con Lotito è dura chiuderlo"

L'ex sindaco di Firenze ha parlato del presidente laziale

Il presidente di Italia Viva Matteo Renzi ha scherzato su instagram rispondendo a chi gli chiedeva di comprare la Lazio: "Sono della Fiorentina poi non ho i soldi per prenderla e terza cosa è dura fare un affare con Lotito. Lo devi trovare sveglio perchè di solito dorme ma da sveglio è pericolosissimo."