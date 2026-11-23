Reginaldo sicuro: "La Fiorentina non doveva cedere Mandragora, uno come lui ti serviva"

L'ex giocatore di Fiorentina e Siena ha parlato della cessione di Mandragora

Reginaldo Ferreira da Silva, ex attaccante con trascorsi tra Fiorentina, Siena e Monza, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio", a poche ore dalla sfida Monza-Fiorentina: "Può rappresentare la gara della svolta per una Fiorentina che non merita l'attuale piazzamento in classifica. Nelle ultime tre uscite ho notato dei segnali di crescita, ma serve maggiore spirito di sacrificio, perché in avanti i viola dispongono di qualità sufficienti per spostare gli equilibri. Parlando di singoli, Mateo Pellegrino si sta sbloccando grazie alla continuità d'impiego, mentre un profilo come Beto può dare un contributo importante".

I giovani e l'analisi sul mercato estivo "Per quanto riguarda gli altri interpreti, Viery è un prospetto molto interessante: ancora un po' grezzo e disordinato, ma ha margini per maturare. Mi colpisce molto anche Njie: l'ho osservato già all'esordio stagionale in Torino-Milan e aveva strappi notevoli. Sia lui che Mastantuono possono risultare decisivi perché aprono spazi per i compagni".

Sull'estate in casa viola, l'ex attaccante ha le idee chiare: "A mio avviso ci sono stati errori di gestione. Vanoli, per quanto mostrato, avrebbe meritato di restare, così come Mandragora, un elemento di cui questa squadra avrebbe avuto estremo bisogno. Inoltre si è intervenuti a tratti in modo poco mirato nel tentativo di dare una scossa dopo una stagione complicata. Servivano innesti più funzionali, tutto qui".