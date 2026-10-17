Raspadori fermo 20 giorni per un problema alla coscia, salta la gara contro la Fiorentina

Il giocatore bergamasco si è fatto male in Conference

Arrivano brutte notizie per l'Atalanta di Maurizio Sarri. Durante il match di UEFA Conference League vinto per 3-1 contro il Pafos, Giacomo Raspadori è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli venti minuti di gioco. La dinamica dell'infortunio ha lasciato subito un sapore agrodolce: l'attaccante si è fatto male proprio nel momento di calciare il rigore del momentaneo 2-0, arrivato dopo aver servito anche l'assist per la prima rete di Elmas. Subito dopo la trasformazione dal dischetto, il giocatore ha accusato il problema muscolare ed è stato sostituito da Charles De Ketelaere.

Gli esami strumentali condotti presso il centro sportivo nerazzurro, come confermato anche da Gianluca Di Marzio e dal comunicato ufficiale del club bergamasco, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per il giocatore è stimato uno stop di circa venti giorni, e la fase di riabilitazione è già stata avviata.

Con questa tempistica, la presenza di Raspadori per la delicata trasferta contro la Fiorentina all'Artemio Franchi appare fortemente compromessa. L'obiettivo principale dello staff medico è di riaverlo a disposizione a pieno regime soltanto a ridosso della ripresa dopo la sosta per le nazionali.