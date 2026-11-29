L'intervista Ranieri netto: "La difesa per ora è stato un mezzo disastro. Dobbiamo uscire da Udine con punti"

Il difensore ha risposto ad alcune domande prima della gara contro l'Udinese: "E' stato un ritiro necessario per stringerci ancora di più in un momento complicato"

Ai microfoni di DAZN è intervenuto il difensore della Fiorentina Luca Ranieri.

E' stata una settimana particolare, la Fiorentina è stata in ritiro da giovedì. Le prime parole di Ranieri sono dunque sul ritiro appena trascorso: "E' stato un ritiro necessario per stringerci ancora di più in un momento complicato. Abbiamo avuto una brutta sconfitta a Monza, per fortuna il calcio ti fa reagire e ora abbiamo una grandissima occasione".

Naturalmente viene domandato della difesa, ancora zero clean sheet da inizio stagione: "La difesa per ora è stato un mezzo disastro, questa è la verità. Dobbiamo uscire da Udine con punti"