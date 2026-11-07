Rampulla: "Nel 2010 seguii De Gea per portarlo alla Juve, è sempre un grande portiere anche ora"

L'ex portiere bianconero ha parlato del numero uno spagnolo

A ventiquattro ore dall'attesissimo confronto del Franchi tra Fiorentina e Juventus, l'ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per analizzare i temi caldi del match, a partire dal duello tra i numeri uno fino ad arrivare alle vicende societarie.

Il duello tra i pali: da Vicario a De Gea

Il confronto di domani sera vedrà protagonisti due estremi difensori di altissimo profilo. Rampulla ha speso parole d'elogio per entrambi:

"Vicario ha grande esperienza internazionale ed è nel giro della Nazionale, un profilo che mi è sempre piaciuto molto. I suoi punti di forza sono l'esplosività, la postura in porta e la personalità: è un portiere reattivo, tecnico e di grande valore. Può ripercorrere le orme di De Gea e ha tutte le basi per costruire una carriera straordinaria. Mi auguro che resti a Torino: prima o poi la Juventus tornerà a vincere trofei importanti, e per ripartire serve sempre un grande portiere".

Sul collega spagnolo della Fiorentina, Rampulla svela anche un aneddoto di mercato:

"De Gea è un grandissimo portiere, di assoluto affidamento. Nel 2010 lo seguii da vicino per conto della Juventus, andai a vederlo diverse volte quando militava nell'Atletico Madrid e feci una relazione eccellente, ma il Manchester United si mosse prima di tutti. Quello che mi piace di più di lui è la straordinaria reattività nonostante l'età e la grande presenza in area. È un punto di riferimento per i compagni ed è eccezionale nell'uno contro uno".

I ricordi del passato e i precedenti a Firenze

Rampulla ha poi ripercorso le sue sfide personali vissute al Franchi con la maglia bianconera:

"Ho giocato diverse partite a Firenze ed sono finite quasi tutte in pareggio. Ricordo una sfida decisa da una rete di Rui Costa e un'altra in cui segnarono Tudor e Robbiati. In quell'occasione non sarei dovuto scendere in campo dal primo minuto: nel riscaldamento pre-partita Peruzzi avvertì un dolore alla gamba e toccò a me subentrare".

Il momento di Fiorentina e Juventus

Analizzando la classifica e la stagione delle due squadre, l'ex portiere evidenzia le difficoltà incontrate fin qui:

"Sono due partenze inaspettate. Mi aspettavo decisamente di più dalla Fiorentina, soprattutto alla luce di un mercato di grande qualità: probabilmente manca ancora un po' di amalgama tra i reparti e ci vorrà del tempo. Per quanto riguarda la Juventus, il principale ostaggio è stato rappresentato dai numerosi infortuni. Sono attenuanti che offrono una spiegazione, ma entrambe le formazioni hanno le potenzialità per fare molto meglio".

La sfida tra i dirigenti: Paratici vs Massara-Carnevali

In chiusura, un commento sul confronto dietro la scrivania tra i direttori sportivi delle due società: