Sergio Ramos ha risposto a Chiellini ai microfoni Juan Carlos Muguet di Radio Madrid 103.3. Il difensore della Juve aveva accusato il difensore del Real di aver infortunato apposta Salah in Champions League. Queste le parole del difensore spagnolo: “Le parole di Chiellini ? Con Salah alla fine della stagione ci siamo chiariti e rivedendo il replay si vede chiaramente che ci siamo incrociati i piedi nella corsa perdendo entrambi l’equilibrio. Senza tutte queste polemiche Chiellini non avrebbe venduto neanche una copia del suo libro. Forse gli da fastidio che io ho giocato in un club storico, di fama mondiale vincendo 4 champions, in Nazionale 2 Europei e un Mondiale. Lui ? Ha vinto forse un paio di scudetti e una coppa nazionale….. ma poi lo sappiamo tutti come vince la Juventus in Italia, non c’è bisogno che lo spieghi io”

Fonte: calcionews24