Raimondo: "Alla Fiorentina il mio gol più bello, un tiro al volo di sinistro spettacolare"
Il centravanti del Frosinone ha ricordato il gol al Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2026 14:55
Il centravanti del Frosinone Antonio Raimondo ha parlato alla Gazzetta dello Sport della doppietta fatta lo scorso agosto contro i viola il giorno del centenario: "Il mio gol più bello è il tiro di sinistro al volo alla seconda di campionato al Franchi contro la Fiorentina. Ne voglio fare ancora."