Secondo quanto riportato da TgR Toscana, sfuma definitivamente l’opzione Daniele De Rossi per la panchina della Fiorentina. Il motivo è semplice, l’ex centrocampista della Roma non ha il patentino da allenatore nè puo prendere il patentino a breve termine senza fare il corso a Coverciano. Tra l’altro De Rossi ha deciso, come riporta la RAI, di non andare in panchina figurando sulla carta come collaboratore e quindi senza un prestanome, che nelle ultime ore pareva essere Aurelio Andreazzoli. Insomma, seppur la scelta di De Rossi da parte della Fiorentina non era stata affatto definitiva, ma ogni possibile opzione a questo punto cala.

