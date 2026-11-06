Radio Bruno rivela: "Niente da fare per Atta. Pedro e Oulai ancora fuori dall'undici titolari"

Durante la trasmissione pomeridiana di Radio Bruno è stato anticipato che Atta non ha ancora recuperato, come Ranieri e Pongracic

A Radio Bruno è stata rivelata la probabile formazione contro la Juventus, ecco le informazioni emerse: "Su Atta c'è stato un tentativo per recuperarlo per domenica, ma non è andato a buon fine, tornerà dopo la sosta. Ranieri la situazione sembra più grave del previsto, non riesce a toccare il pallone perché sente ancora dolore. Anche Pongracic tornerà dopo la sosta.

La formazione: De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario, confermato ancora al posto di Valdepenas. Pedro Goncalves ancora non pronto per partire titolare e Oulai dovrebbe ancora partire dalla panchina. Fagioli al suo posto nella mediana, con Ndour e Brescianini che completano il centrocampo. Davanti confermato il tridente Mastantuono, Njie e Pellegrino".