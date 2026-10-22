Radio Bruno rivela: "Contro l'Inter Dodo potrebbe partire titolare. Jimenez è stato provato a sinistra"

Arrivano nuove indicazioni sulla possibile formazione della Fiorentina contro l'Inter

Ecco quanto riportato da Radio Bruno: "Ranieri ha lavorato a parte anche oggi, per cui la coppia in difesa sarà ancora Dragusin-Pongracic, a sinistra c'è un punto interrogativo, anche Jimenez oggi è stato provato in quel ruolo, al Milan ha giocato spesso e se dovesse giocare in quella posizione a destra ci sarà Dodo. Il giocatore si sta allenando bene e potrebbe partire titolare.

A centrocampo, si tornerà ad un 4-3-3, con Brescianini titolare al posto di Goncalves, si avrà una Fiorentina simile a quella dello scorso anno, cioè più concentrata a difendersi che ad attaccare. L'attacco sarà quello di Como".