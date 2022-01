Radio Bruno, nonostante il recupero di Dragowski il titolare continuerà ad essere Terracciano

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nonostante il recupero di Dragowski che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo oltre tre mesi dal suo infortunio, in questo momento in casa Fiorentina le gerarchie sembrano essere chiare, con Pietro Terracciano che dovrebbe essere il titolare nella porta viola anche nelle prossime partite. La situazione Dragowski è particolare, perchè il portiere polacco, oltre all’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo, ha anche il contratto in scadenza nel 2023 e non ci sono notizie di rinnovo fino ad ora.

ADANI SI TAGLIA LA BARBA DOPO 10 ANNI E RIVELA LA PROMESSA FATTA ALLA MAMMA