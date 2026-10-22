Radio Bruno: "Dodò verso una maglia da titolare al posto di Jimenez. Brescianini a centrocampo"
Le ultime di Radio Bruno in vista di Inter-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2026 15:33
Arrivano nuove indicazioni sulla possibile formazione della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Dodò sarebbe in vantaggio su Jimenez per una maglia da titolare sulla fascia, con quest’ultimo destinato inizialmente alla panchina.
Le novità riguarderebbero anche il centrocampo viola, dove dovrebbe trovare spazio Brescianini insieme a Ndour e Fagioli. Indicazioni che delineano così le possibili scelte in vista del prossimo impegno della squadra viola.