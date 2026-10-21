Radio Bruno: "Atta sarà al 100% solo dopo la sosta di novembre. Ottimismo per il recupero di Ranieri a San Siro"

Le ultime di Radio Bruno sul programma di recupero di Arthur Atta e Luca Ranieri in vista dei prossimi impegni della Fiorentina

La Fiorentina si prepara alla trasferta contro l’Inter, in programma domenica, con aggiornamenti importanti sulle condizioni di Atta e Ranieri. Come riportato da Radio Bruno, il centrocampista francese prosegue il lavoro personalizzato, allenandosi ancora a parte. La sua assenza a Milano è certa, mentre le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno in vista della sfida contro l’Atalanta. Per ritrovare la piena forma, invece, bisognerà probabilmente attendere la sosta di novembre.

Situazione da seguire anche per Ranieri, che continua ad allenarsi individualmente. Filtra comunque un cauto ottimismo sulla possibilità di averlo a disposizione contro l’Inter, almeno per la panchina.

Sul piano tattico, Vanoli sta valutando l’ipotesi di schierare la squadra con il 4-3-3, con Brescianini favorito per prendere il posto di Pedro Gonçalves.

