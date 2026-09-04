R. Galli: "La Fiorentina ha bisogno di un leader. Torreira sarebbe stato perfetto per personalità"
Il pensiero di Riccardo Galli sulla mancanza di leadership in casa Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2026 16:49
Il giornalista, Riccardo Galli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Mi preoccupa di più l'aspetto caratteriale rispetto all'aspetto tecnico. La Fiorentina deve trovare dei leader, quei giocatori capaci di mettersi tutto sulle spalle anche nei momenti negativi. Per questo serviva un giocatore come Torreira. Sarebbe stato perfetto per personalità e regia”.