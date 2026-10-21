Qui Viola Park, Nazione: "Atta in forte dubbio, Ranieri prova a stringere i denti ma filtra ottimismo"
Vanoli attende risposte dai due assenti col Como: filtra ottimismo per il difensore, in ripresa dal problema al nervo del piede causato da un pestone a Genova
Ranieri vede l’Inter, Atta resta in forte dubbio. La Fiorentina tornerà oggi al Viola Park dopo un giorno di riposo per preparare la trasferta di domenica a San Siro, con fischio d’inizio alle 12:30 (stesso orario in cui si svolgeranno tutte le prossime sedute).
Vanoli attende risposte dai due assenti col Como: filtra ottimismo per il difensore, in ripresa dal problema al nervo del piede causato da un pestone a Genova. Più difficile il recupero del francese, frenato dal fastidio ai muscoli dell’addome e atteso da altro lavoro individuale: il rientro potrebbe slittare alle prossime gare. Sul piano tattico prende sempre più quota il ritorno al centrocampo a tre, con Brescianini assieme a Ndour e Fagioli.
Lo scrive stamattina in edicola La Nazione