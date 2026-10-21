Labaro Viola

Qui Viola Park, Nazione: "Atta in forte dubbio, Ranieri prova a stringere i denti ma filtra ottimismo"

Vanoli attende risposte dai due assenti col Como: filtra ottimismo per il difensore, in ripresa dal problema al nervo del piede causato da un pestone a Genova

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2026 08:31
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Qui Viola Park, Nazione: "Atta in forte dubbio, Ranieri prova a stringere i denti ma filtra ottimismo" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Condividi

Ranieri vede l’Inter, Atta resta in forte dubbio. La Fiorentina tornerà oggi al Viola Park dopo un giorno di riposo per preparare la trasferta di domenica a San Siro, con fischio d’inizio alle 12:30 (stesso orario in cui si svolgeranno tutte le prossime sedute).

Vanoli attende risposte dai due assenti col Como: filtra ottimismo per il difensore, in ripresa dal problema al nervo del piede causato da un pestone a Genova. Più difficile il recupero del francese, frenato dal fastidio ai muscoli dell’addome e atteso da altro lavoro individuale: il rientro potrebbe slittare alle prossime gare. Sul piano tattico prende sempre più quota il ritorno al centrocampo a tre, con Brescianini assieme a Ndour e Fagioli.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione

Continua a leggere su Labaro Viola

Segui Labaro Viola

tiktok