Qui Viola Park, Corriere dello Sport: "La Fiorentina oggi torna ad allenarsi, ieri Atta ha proseguito il recupero"

Non è dato sapere se il classe 2003 sarà tra i convocati della prossima gara di campionato, sta di fatto che seguirà un programma personalizzato

FIRENZE - Oggi pomeriggio la Fiorentina riprenderà a lavorare al Viola Park. I ragazzi di Vanoli, ieri, hanno beneficiato di una giornata di stop per recuperare le energie e tornare in campo più freschi. Inizia ufficialmente la preparazione della sfida di domenica contro il Como di Fabregas (ore 15 al Franchi). La squadra viola dovrà riscattare la sconfitta rimediata sabato a Marassi, conscia di non potersi permettere altri passi falsi. Mastantuono e compagni sono attesi da un’unica seduta a differenza della scorsa settimana.

L’INFERMERIA. Da valutare le condizioni di Atta, escluso dalla trasferta di Genova per via di un sovraccarico funzionale all’addome. Ieri l’ex Udinese ha raggiunto il centro sportivo di Bagno a Ripoli, nonostante le ventiquattr’ore libere concesse alla squadra, per continuare il lavoro specifico, mirato a rientrare prima possibile. Non è dato sapere se il classe 2003 sarà tra i convocati della prossima gara di campionato, sta di fatto che seguirà un programma personalizzato per accorciare i tempi di recupero ed essere presto a disposizione.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport