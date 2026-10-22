Qui Viola Park, Corriere dello Sport: "Atta prosegue il recupero, non ci sarà. Forse panchina per Ranieri"

Per il centrocampista francese l’Inter domenica no, ma una tra l’Atalanta e il Sassuolo potrebbe essere l’occasione giusta per il ritorno dentro i convocati

FIRENZE - Un allenamento (quello di ieri: lunedì era stato scarico post Como) dopo il giorno di riposo non basta per capire la Fiorentina che sarà in casa dei campioni d’Italia, però per intravederla nelle intenzioni di Vanoli sì: più attenzione alla fase difensiva, più concretezza in attacco e conferma quasi in blocco della formazione di partenza. Con una novità sostanziale: il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 inserendo un centrocampista (Oulai o in alternativa Brescianini) al posto del trequartista (Gonçalves). L'ipotesi da cui è ripartito il tecnico viola è questa e adesso ha altri tre giorni e altre tre sedute per confermarla, oppure per cambiarla. Idem per tutto il resto, cioè per la linea arretrata composta da Jimenez, Dragusin, Pongracic e Viery a protezione di De Gea (Dodo insidia lo spagnolo ex Milan e Bournemouth), di sicuro Fagioli e Ndour nel mezzo, quasi di sicuro Mastantuono a destra e Njie a sinistra, infine Pellegrino in vantaggio su Beto là davanti con staffetta comunque sia certa durante i novanta minuti.



LA VOGLIA ATTA. E poi c’è Atta, e con lui Ranieri, ma l’attenzione è soprattutto rivolta al centrocampista francese che ha giocato le prime cinque partite di campionato (più un’ora abbondante contro il Benevento in Coppa Italia al debutto assoluto della Fiorentina in stagione), poi si è fermato a causa di un “sovraccarico muscolare all’addome” (versione ufficiale via Vanoli in conferenza stampa pre Marassi) dopo la gara contro il Napoli del 20 settembre. Sosta compresa, è un mese non si vede in campo, anche se ha saltato solo Genoa e Como, e da allora sta svolgendo il programma di recupero per eliminare un problema che si è rivelato più complesso del previsto, ma dal Viola Park comincia a filtrare un po’ di ottimismo: l’Inter domenica no (al massimo aggregato per fare gruppo), ma una tra l’Atalanta tra sette giorni esatti nel turno infrasettimanale e il Sassuolo a seguire potrebbe essere l’occasione giusta per il ritorno dentro i convocati. Vanoli e i tifosi viola ci contano, perché le qualità dell’ex Udinese - l’acquisto più oneroso del mercato estivo di Commisso - sono necessarie alla Fiorentina per togliersi dai guai in classifica e risalirla. Quanto a Ranieri, assente contro il Como per lo schiacciamento di un nervo del piede, anche l’ex capitano sta seguendo una tabella personale per essere almeno in panchina in San Siro.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport