Qarabag-Fiorentina 0-0 al 45°: un palo a testa, Bernardeschi...

La Fiorentina è ferma sullo 0-0 a Baku, contro il Qarabag, alla fine del primo tempo. La viola è in controllo sino dalle prime fasi del match e rischia di sbloccarla già con la spizzata di testa di As...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2016 17:47

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