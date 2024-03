Pupi Avati: “Finché c’è Pioli non riesco più a tifare Milan, spero se ne vada via”

Nel valzer delle panchine che si preannuncia a Giugno sarà senz’altro coinvolto anche Stefano Pioli, grande ex della sfida di Sabato sera al Franchi. Nonostante la vittoria dello scudetto numero 19 della storia del Milan solo due anni fa, la frattura con parte dell’ambiente pare ormai insanabile. Sentite a questo proposito come ne parla il regista cinematografico e grande tifoso rossonero Pupi Avati intervenuto ai microfoni di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1:

“Con questo Pioli non ho più una storia d’amore. Nel momento in cui hanno liquidato in modo spietato e disumano Maldini, Stefano Pioli non ha detto una parola, è rimasto immobile seduto su quella poltrona, non è stato riconoscente nei riguardi di chi aveva fatto tanto per lui. Io l’irriconoscenza non la so sopportare. Non riesco più a tifare per questo Milan finché c’è lui, spero prima o poi ci lasci, non sulla terra, non umanamente sia chiaro. Quando gioca il Milan però ora tifo sempre contro” Lo riporta sportmediaset

