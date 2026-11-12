Pruzzo su Gonçalves: "È forte, ma per il riscatto servono ulteriori conferme. Deve garantire continuità"

Roberto Pruzzo ha parlato dell'eventuale riscatto di Goncalves

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato del trequartista viola Pedro Goncalves e del suo eventuale riscatto. Queste le sue parole:

“Pedro Gonçalves? Per riscattarlo a 25 milioni servono ulteriori conferme, è un calciatore forte. I numeri del campionato portoghese vanno contestualizzati, non è una lega come la Serie A, qualcuno potrebbe dire questo. Ci penserei, cercando di valutare in questo periodo le sue prestazioni, che saranno condizionate anche dal tipo di partite che andremo a vedere”.

SUI DUBBI TATTICI che riguardano anche Atta:

"Negli spazi, con squadre scarse dietro, è un conto. Va capito se è davvero un trequartista e possa avere un futuro in quel ruolo alla Fiorentina. Te lo puoi permettere? Garantisce continuità? Il campo e il tempo permetteranno di valutare attentamente. Penso anche ad Atta che è stato uno dei calciatori più pagati… dove lo metti nel sistema?”.