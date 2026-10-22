Pruzzo punge Vanoli: "Con una partita a settimana devi dare un'identità alla Fiorentina"

Le parole di Roberto Pruzzo sul momento in casa Fiorentina

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto a Lady Radio: "Beto è in ritardo, Pellegrino ha delle qualità ma deve essere messo nelle condizioni migliori. Il problema della Fiorentina è la difesa, se riesci a blindare poi davanti trovi anche più serenità per sviluppare la fase offensiva. Quando hai dei calciatori di buon livello, dipende dal manico”.

Aggiunge: "Quando giochi una partita a settimana devi scegliere un 11 e dare un’identità, è chiaro che poi ci possono essere degli scontenti, ma quando dai una direttiva è più facile gestirli, chi è fuori deve conquistarsi il posto, chi è dentro deve dimostrare di meritarselo”.



