Pruzzo: "La Fiorentina ha fatto un mercato da 6,5. Beto è più completo di Pellegrino, lo preferisco"

L’ex viola promuove il lavoro di Paratici, ma chiede tempo a Grosso

Il mercato della Fiorentina merita una valutazione positiva, anche se non mancano alcuni interrogativi. È questo il giudizio di Roberto Pruzzo, ex attaccante viola, intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare la nuova squadra a disposizione di Fabio Grosso.

"Mi piacerebbe vedere per qualche partita consecutiva lo stesso undici, così l’allenatore può capire qualcosa in più e anche i giocatori possono conoscersi meglio in campo. Nessun rimpianto per le cessioni fatte, guardando anche a quello che è successo nella scorsa stagione, non credo ci sia qualcuno che debba essere rimpianto".

"Conosco relativamente molti dei giocatori arrivati, però considerando tutto il movimento che è stato fatto penso che 6,5 sia una valutazione corretta. Il giudizio è positivo, anche se qualche dubbio resta".

Particolarmente interessante il confronto tra i due nuovi centravanti, Beto e Mateo Pellegrino. Pruzzo vede l’argentino un gradino sotto: “Pellegrino mi convince meno. Mi sembra ancora un po’ limitato nel modo di stare dentro la partita. L’anno scorso ha segnato soltanto di testa e questo può essere un problema se la squadra non riesce a sviluppare gioco sulle fasce”. Diverso il giudizio su Beto, considerato un attaccante più completo: “Mi sembra maggiormente coinvolto nel gioco, può inventarsi una giocata e sa farsi valere nei duelli. Inoltre gioca meno spalle alla porta. Nel complesso lo vedo come un giocatore più completo”.