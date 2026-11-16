Pruzzo critica Fagioli: "Non si sa che ruolo abbia, la Fiorentina lo voleva dare via in estate"

L'ex bomber della Roma ha criticato il giocatore viola

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex centravanti viola Roberto Pruzzo ha analizzato la crisi attraversata da Nicolò Fagioli, allargando poi lo sguardo al reparto arretrato della Fiorentina.

Il capitolo Nazionale “Quella di ieri sera con l'Italia è stata una gara anonima per Fagioli, ma non ha senso farne l'unico colpevole: l'insufficienza grave in pagella tocca a parecchi. Detto ciò, nelle uscite precedenti qualche segnale positivo lo aveva pur mostrato”.

Il nodo Fiorentina “Questa stagione rappresenta uno snodo cruciale per lui, lo si aspetta ormai da troppo tempo. La verità è che in estate la società gigliata ha provato a metterlo sul mercato. Gli manca una personalità da leader che finora ha dimostrato di non possedere, e il suo limite principale resta la discontinuità. Se vuole davvero emergere deve prima conquistarsi un posto fisso a Firenze, poi si vedrà. Resta però un interrogativo di fondo: qual è la sua reale collocazione tattica?”.

L'analisi sulla difesa “Dragusin beneficia di una stampa molto favorevole, eppure finisce quasi sempre tra i meno convincenti; a Pongracic accade l'esatto opposto. Ranieri, invece, da esubero si è trasformato in una pedina insostituibile, mentre Viti ha i mezzi per diventare un ottimo centrale. Toccherà a Vanoli prendere decisioni chiare”.