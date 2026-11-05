Pruzzo: "Beto non dà segnali di vita, se non si sveglia serve un'alternativa. La Juventus è battibile"

Il commento di Roberto Pruzzo su Beto

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio: "Gli esterni a piedi invertito non aiutano l’attaccante, perché scarseggiano i cross e di conseguenza in questo modo uno come Pellegrino non può essere innescato. Fagioli e Oulai possono e devono giocare insieme, quelli bravi devono stare in campo".

Su Beto: "Beto via a gennaio? Se non dà segnali di vita è opportuno che la Fiorentina trovi un’alternativa che possa darle una mano. Non ho idea del perché sia stato pagato quasi 20 milioni”.

Su Kean: "Kean al Como? Al momento l'affare l'ha fatto la Fiorentina a cederlo. Fabregas ne avrebbe bisogno nonostante il momento di Douvikas, perché in rosa sono pochi".

Sulla gara contro la Juve: "La Juventus attuale è battibile, i bianconeri poi oggi giocano anche in Europa League e dovranno andare domenica sera al Franchi a sfidare una Fiorentina che avrà tutte le motivazioni del caso”.