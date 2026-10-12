Pruzzo: "Anche un bambino avrebbe capito il pericolo, Vanoli no. Mastantuono ha perso tutti i palloni"

Pruzzo attacca Vanoli e la Fiorentina

L'ex attaccante Viola, Roberto Pruzzo, ha commentato a Lady Radio la sconfitta della Fiorentina a Marassi: “Che il Genoa volesse giocare mezzora a tutta, avendo messo Messias e El Sharaawy, che insieme hanno 70 anni, lo avrebbe capito anche un ragazzino. La Fiorentina e Vanoli non hanno percepito il pericolo”.

“Poi tutto diventa più difficile se davanti ognuno fa cosa gli pare. Mastantuono non passa mezzo pallone, a Genova gli ha persi tutti. Andare sotto la curva a fine partita? Ma che roba è? Io non ho fatto mezzo allenamento a porte chiuse in vita mia. Serve ritrovare il contatto con la gente, ma quello vero”.