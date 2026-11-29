Il protagonista Problemi fisici smaltiti: Njie è pronto per riprendersi in mano la Fiorentina. Sarà in campo dal primo minuto

Finora lo svedese ha giocato 10 partite in Serie A e una in Coppa Italia. Si è superato segnando 3 gol di fila contro Atalanta, Sassuolo e Juventus

Salgono le quotazioni di Alieu Njie. Salvo sorprese, il classe 2005 dovrebbe partire dal primo minuto oggi contro l’Udinese. Vanoli lo ha risparmiato lunedì sera a Monza in modo da averlo al meglio per la sfida del Bluenergy Stadium, anche perché l’attaccante aveva dovuto fare i conti con un problema muscolare alla coscia nel periodo di sosta dedicato alle Nazionali e quindi ha limitato l’intensità dei propri allenamenti. Ora che i problemi fisici sono stati smaltiti è pronto a riprendersi il posto là davanti, conscio di dover aiutare i suoi compagni ad alzare la testa in un momento complicato e mentalmente provante.

A MONZA. Tutto sommato l’ingresso coi brianzoli è stato positivo. In un mare magnum di difficoltà, Njie ha cercato la profondità e ravvivato la manovra. O almeno ci ha provato, compatibilmente con la pochezza generale. Il suo brio è quello che serve alla Fiorentina per sorprendere l’avversario e sconvolgere l’inerzia della partita. Cosa che a questo punto diventa fondamentale per prevenire ulteriori capitomboli. Non è contemplato un risultato diverso dalla vittoria, ma prima ancora è richiesta una prestazione convincente. E possibilmente concreta, senza sprechi, solida. In altre parole: da squadra. Vera, unita, sciolta.

LA STAGIONE. Finora lo svedese ha giocato 10 partite in Serie A e una in Coppa Italia. Si è superato segnando 3 gol di fila contro Atalanta, Sassuolo e Juventus. Ha pure servito 3 assist. È forse il giocatore viola più in forma, motivo per cui l’allenatore non potrà farne a meno. Allo stato attuale Njie è l’ottavo elemento della rosa per minutaggio raccolto: 750 minuti tra campionato e coppa. Insieme a Mastantuono e Pellegrino è l’attaccante più impiegato nella stagione attuale. Beninteso: tutto meritato. Si tratta probabilmente dell’acquisto più azzeccato per crescita, rendimento, incidenza, lungimiranza. Lo dicono i numeri.

IL FUTURO. Il suo riscatto non è altro che una formalità, perché si attiverà alla prima gara giocata della Fiorentina - con o senza di lui - da dopo il 5 febbraio. La società viola verserà al Toro 12 milioni di euro, per un totale di 16 perché ne ha già spesi 4 per il prestito oneroso. Questo la dice lunga sull’alta considerazione che il club aveva di Njie fin da subito, tanto da averlo pagato una cifra onerosa e soprattutto garantita (è impossibile che le condizioni del riscatto non si verifichino). Starà a lui dare continuità a quanto di buono fatto vedere in questi primi mesi all’ombra del campanile di Giotto. A partire dalla trasferta di oggi.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport