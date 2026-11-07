Probabili formazioni di Sky Sport: "Vanoli dovrebbe confermare l'undici titolare di Reggio Emilia"

Vanoli vuole dare continuità domani contro la Juventus

Paolo Vanoli sembra intenzionato a dare continuità alla formazione che ha battuto il Sassuolo a Reggio Emilia. Secondo le probabili formazioni di Sky Sport, il tecnico viola dovrebbe riproporre dal primo minuto il tridente offensivo composto da Franco Mastantuono, Pellegrino e Njie, tutti a segno nell'ultima uscita di campionato.



Poche novità anche negli altri reparti. In difesa Viery dovrebbe affiancare Dragusin al centro, con Jiménez e Joao Mario sulle corsie laterali. A centrocampo spazio ancora a Brescianini, confermato nel terzetto con Ndour e Fagioli.



Tra i pali ci sarà regolarmente De Gea. Vanoli, dunque, sembra orientato a non stravolgere l'assetto della squadra, puntando sugli uomini che hanno contribuito al successo contro il Sassuolo.



La probabile formazione viola: De Gea; Jiménez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli.