Probabili formazioni di Sky Sport: "Ranieri, Oulai e Gonçalves dal 1'. Ballottaggio Njie-Gnonto"

La probabile formazione Viola di Sky Sport

La Fiorentina si prepara alla prossima sfida con alcune novità nell'undici titolare rispetto al pareggio contro la Juventus prima della sosta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Vanoli sembra orientato a confermare il 4-2-3-1, con una possibile modifica soprattutto nel reparto arretrato: Luca Ranieri potrebbe infatti ritrovare una maglia da titolare al posto di Viery, andando a comporre la coppia centrale con Dragusin.



Davanti a De Gea, sulle corsie esterne dovrebbero agire Jiménez e João Mario. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Ndour e Oulai, chiamata a garantire equilibrio e dinamismo alla squadra.



Sulla trequarti, Vanoli dovrebbe affidarsi a Mastantuono, Gonçalves e Njie, anche se quest'ultimo è in ballottaggio con Gnonto. Il riferimento offensivo sarà invece Pellegrino, pronto a guidare l'attacco viola.



Tra le notizie positive c'è il ritorno di Atta, che dopo circa due mesi di assenza dovrebbe tornare a disposizione ed essere inserito nella lista dei convocati. Restano invece indisponibili Parisi e Pongracic.

De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Paolo Vanoli