Probabili formazioni di Sky Sport: "Pellegrino dal 1', dietro Pongracic-Ranieri, Atta dall'inizio"
Le ultime da Sky Sport sulla probabile formazione della Fiorentina per la sfida col Napoli
La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Napoli con alcuni ballottaggi ancora aperti. In attacco, il gol segnato da Pellegrino potrebbe aver modificato le gerarchie: l'ex Parma è al momento in vantaggio su Beto per una maglia da titolare.
In difesa filtra ottimismo sulle condizioni di Dragusin, che potrebbe essere recuperato. La decisione definitiva arriverà però dopo la rifinitura: per scalzare Pongracic dall'undici iniziale serviranno ulteriori conferme.
Dubbi anche sulla fascia sinistra, dove Valdepeñas e Viery si contendono una maglia. Il primo offre maggiore spinta offensiva, mentre il secondo garantisce più equilibrio in fase difensiva. Atta, invece, dovrebbe partire dal primo minuto.
Il Napoli arriva a Firenze con molti infortunati: Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay, A.Santos, Meret. A questi vanno aggiunti Anguissa e Spinazzola che sono in forte dubbio per la sfida del Franchi
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Jimenez, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas, Fagioli, Mastantuono, Ndour, Atta, Njie, Pellegrino.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Oliveira; Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Politano, Hojlund, Lang
Lo riporta Sky Sport