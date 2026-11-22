Il protagonista Probabile formazione, la Nazione conferma: "Njie non preoccupa ma Gnonto è pronto a partire dal primo minuto"

Ndour è atteso in gruppo per tutta la rifinitura e, se arriverà la conferma dal campo, dovrebbe giocare accanto a Oulai

Una maglia da riprendersi in mezzo al campo e un’altra che potrebbe cambiare padrone sulla sinistra. La Fiorentina si avvicina alla trasferta di domani a Monza con Ndour verso il rientro dal 1’ e Gnonto pronto a partire al posto di Njie. La rifinitura di questa mattina servirà a mettere a punto gli ultimi dettagli e a sciogliere i dubbi decisivi, specie in mediana. Vanoli sembra orientato ad andare avanti con il 4-2-3-1, lo stesso impianto su cui ha lavorato alla ripresa dopo la sosta. La scelta più delicata, però, riguarda Ndour: il problema alla caviglia gli ha fatto saltare gli impegni con l’Under-21 e lo ha costretto a svolgere una parte del lavoro per conto proprio. Dopo il primo assaggio con i compagni, oggi è atteso in gruppo per tutta la seduta: se arriverà la conferma dal campo, il centrocampista è destinato a prendersi una maglia accanto a Oulai, tornato con un gol in Nazionale e il morale alto. Brescianini resta l’alternativa.

Per Atta, recuperato dopo un lungo stop, la prospettiva è quella della panchina e di un eventuale ingresso a gara in corso. Sulla trequarti, invece, la strada è più delineata: la botta rimediata con la Nazionale è alle spalle, ma per Njie si profila al massimo un posto in panchina. A sinistra toccherà dunque a Gnonto, con Mastantuono dalla parte opposta e Gonçalves alle spalle di Pellegrino. A Gonçalves il compito di farsi trovare tra le linee e dare a Pellegrino palloni giocabili, con Beto come prima alternativa al centravanti. Davanti a De Gea, dunque, si va verso una linea a quattro difensiva con Jimenez a destra e Joao Mario a sinistra, in mezzo Dragusin dovrebbe fare coppia con Ranieri, ormai recuperato e in vantaggio su Viery (le cui recenti prove hanno convinto fino a un certo punto) mentre Pongracic e Parisi continueranno a portare avanti il lavoro differenziato. Proprio la tenuta del reparto dipenderà anche da come lavoreranno i due mediani: con il Monza pronto a verticalizzare, perdere palla mentre i terzini salgono può costare caro. Anche per questo l’ultima verifica su Ndour peserà più di tutte le altre.

Lo scrive stamattina in edicola la NAzione