Probabile formazione, in mezzo Torreira-Duncan-Maleh. Ikoné dalla panchina, c’è Saponara

Secondo i maggiori quotidiani oggi in edicola, sarà questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro la Juventus, Terracciano tra i pali, poi spazio ancora a Venuti, Igor e Milenkovic in mezzo, poi Biraghi. In mediana Torreira insieme a Duncan e Maleh. Arrabatta sarà l’arma dalla panchina, così come Ikoné. Tridente Saponara-Cabral e Gonzalez.

