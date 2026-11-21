Probabile formazione Fiorentina: Oulai in vantaggio su Fagioli per partire titolare, rientro per Ranieri

A Radio Bruno si è ipotizzato una probabile formazione viola

Secondo quanto detto a Radio Bruno, la Fiorentina a Monza dovrebbe giocare con De Gea in porta, mentre sulle fasce sicuri Joao Mario e Jimenez con Dragusin certo al 100% vista l'assenza di Pongracic e con il ballottaggio tra Viery e Ranieri. A centrocampo parte davanti Oulai rispetto a Fagioli con Ndour al suo fianco. Sulla trequarti si vedrà Gonçalves titolare mentre i due esterni saranno Mastantuono e uno tra Njie e Gnonto dietro Pellegrino, punto fisso in netto vantaggio su Beto.