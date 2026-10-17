Primavera, la Fiorentina trova la prima vittoria in campionato contro l'Albinoleffe, per 2 reti a 0

La Primavera di Andreazzoli trova la prima vittoria della sua stagione per 2 reti a 0 contro l'Albinoleffe, con le reti di Jallow e Corduneanu

Dopo 6 giornate di campionato la Primavera trova la prima gioia, la squadra di Aurelio Andreazzoli vince 2 a 0 contro l'Albinoleffe. Le due squadre alla vigilia avevano entrambe 4 punti, la Fiorentina era reduce da due pareggi contro il Parma e il Lecce.

Le Fiorentina segna la rete dell'1 a 0 con Jallow al 19', il raddoppio arriva sempre il primo tempo con Corduneanu, che segna di testa su calcio d'angolo battuto da Croci.

Nel secondo tempo l'Albinoleffe prova ad impensierire la squadra viola, alzando i ritmi, ma la squadra di Andreazzoli riesce a controllare il vantaggio senza difficoltà. Nella ripresa, sfiora anche il terzo gol, con una punizione di Forte, che prende il palo.

Con questa vittoria, la Fiorentina Primavera sale a 7 punti, 15' in classifica a pari punti con il Sassuolo 14' e il Verona 13'.