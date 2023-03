Prima rete negli States per Giorgio Chiellini. Il difensore omaggia Davide Astori nell’esultanza

Il 4 marzo sarà per sempre la giornata di Davide Astori. Dopo il commovente tributo del Franchi, che si è fermato al tredicesimo minuto della sfida tra Fiorentina e Milan per omaggiare il capitano, dall’altra parte del mondo Giorgio Chiellini, amico e compagno in nazionale del compianto calciatore viola, ha trovato la rete nel match di MLS del suo Los Angeles contro i Portland Timbers. Per l’ex difensore della Juventus si è trattato della prima rete oltreoceano e l’esultanza non poteva che essere dedicata ad Astori, nello stesso modo in cui Vitor Hugo celebrò la sua marcatura al Benevento, la prima dopo la morte di Davide. Questo il tweet con il filmato della rete:

Our current leading scorer? Giorgio Chiellini. 🇮🇹 pic.twitter.com/5g9QpHC80f — LAFC (@LAFC) March 4, 2023

