Prima da titolare per Njie con la Svezia contro la Polonia. Dragusin confermato nella difesa della Romania

Alle 20:45 l'esterno viola, Njie affronta la Polonia, mentre il difensore scende in campo contro la Bosnia

Prima da titolare con la nazionale maggiore svedese per Alieu Njie. Dopo i tre gol consecutivi con la Fiorentina e la prima convocazione, l’esterno è pronto a debuttare nella sfida contro la Polonia, in programma questa sera alle 20.45. Rimasto in panchina nel precedente incontro, Njie è stato scelto dal ct Potter per partire dal primo minuto.

Alla stessa ora sarà titolare anche Radu Dragusin, impegnato con la Romania contro la Bosnia. Il difensore viola ritrova una maglia nell’undici iniziale dopo aver disputato tutti i 90 minuti della scorsa partita.