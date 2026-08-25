Presto per dare giudizi su Grosso: ma se vuole imporsi a Firenze dovrà avere più coraggio

Le scelte di Grosso di ieri denotano una mancanza di coraggio preoccupante

La Fiorentina ieri ha iniziato il suo campionato con una sonora scoppola presa dalla Roma. I viola sono usciti sconfitti 4-0 dalla Roma di Gasperini e a finire sul banco degli imputati è finito ovviamente Grosso.

È indubbiamente presto per dare giudizi ed emettere sentenze sul suo operato. La prima partita di un ciclo lungo e dopo un’estate in cui si è rivoluzionato tutto e in cui c’è sempre del lavoro da fare non può bastare per emettere giudizi. Ma è altresì evidente che senza emettere giudizi si possono evidenziare le criticità di quello che si vede per adesso.

E le scelte di Grosso ieri sono incomprensibili e a tratti inaccettabili. Far giocare Dodò, che è con la testa altrove, titolare per spostare Joao Mario a sinistra per non avere il coraggio di lanciare Valdepenas. Mettere Brescianini e Ndour a centrocampo per paura di essere troppo leggeri, così come Atta fuori ruolo per non rischiare il tridente con Gudmundsson-Pellegrino-Mastantuono. Non è il risultato il problema e nemmeno le scelte che sono state fatte, quanto più il ragionamento dietro quelle scelte. Perché pare che ieri Grosso abbia avuto paura e abbia scelto di non rischiare troppo.

Se così fosse sarebbe preoccupante. Perché la paura è un sentimento che nel calcio moderno è una condanna. Perché se metti J.Mario a piede invertito succede che manca un intervento semplice e prendi il 2-0 e soprattutto viene arato per 90 minuti da Lulli che Gasperini ha messo dentro con coraggio. E mi viene difficile pensare che un ragazzo uscito dal Real Madrid possa essere più indietro di uno uscito dalla Roma.

Stesso discorso vale per il centrocampo e l’attacco. La Fiorentina in questo momento ha 8 centrocampisti e ha speso 60 milioni per Atta e Oulai per rinforzare il centrocampo che lo scorso anno quasi ti porta in B. E invece Atta gioca fuori ruolo e Oulai sta in panchina perchè scegli di partire con lo stesso centrocampo dell’anno scorso. Risultato? Il medesimo dello scorso anno all’Olimpico, stesso centrocampo e stesso 4-0. Perchè Atta messo davanti quando hai Gudmundsson, perché Oulai in panchina? Troppo giovane? Troppo leggero un centrocampo con lui e Fagioli insieme? Però nel nome dell’equilibrio hai perso 4-0, forse meglio essere spregiudicati.

Poi c’è un discorso ancora più ampio sul gioco e sull’atteggiamento della squadra. Ma lì per adesso è giusto chiudere un occhio e aspettare di valutare quando avrà la squadra completa in mano con tanto di esterni. I primi segnali però non sono incoraggianti e anche su questo aspetto la sensazione è che in 1 mese e mezzo di ritiro non si sia costruito nulla, perché un’identità ancora non si è vista.

Insomma Grosso ha tanto lavoro da far e va lasciato lavorare con serenità. E anche Paratici, perché la rosa è un cantiere aperto e si vede. Ma delle qualità ci sono e restano anche se ieri non le abbiamo viste. Tante attenuanti è vero, la Roma è più forte, più rodata e noi siamo solo all’inizio. Ma se vogliamo raggiungerli in questo percorso pluriennale impostato con Paratici servirà coraggio, la paura è un sentimento che non puoi avere se scegli di essere ambizioso.