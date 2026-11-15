Prestazione insufficiente per Fagioli con l'Italia. Mancini lo sostituisce nell'intervallo sul 3-1 per il Belgio

Solo 45 minuti in campo per Nicolò Fagioli sostituito da Issa Doumbia in Belgio-Italia

Dura appena 45 minuti la partita di Nicolò Fagioli con la maglia della nazionale italiana.

Roberto Mancini ha richiamato in panchina il centrocampista della Fiorentina con il Belgio in vantaggio per 3-1 all'intervallo.

Prestazione negativa per il centrocampista viola che ha fatto un buon tiro in porta respinto da Lammens ma poi il rendimento è calato nettamente alla distanza.

Il Belgio dopo aver subito lo svantaggio è stato travolgente e le iniziative di Fagioli sono apparse timide.

Al posto di Fagioli è entrato al 45' Issa Doumbia dello Sporting Lisbona