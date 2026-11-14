Presidenza FIGC: ammesse ufficialmente le candidature di Malagò e Galliani in vista delle elezioni

La Federcalcio ha ufficializzato i due candidati alla presidenza: le candidature sono state presentate da delegazioni differenti

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo. Sono state infatti ammesse le candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, entrambe corredate dai rispettivi programmi e presentate entro i termini previsti dal regolamento.

Come comunicato dalla Federcalcio, le candidature erano state depositate entro la scadenza fissata a 40 giorni dall'Assemblea Elettiva, convocata per lunedì 14 dicembre all'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. La prima convocazione è prevista alle 8:30, mentre la seconda si terrà alle 11.

Secondo quanto riportato da sportmediaset, a sostenere le due candidature sono state delegazioni differenti: quella di Malagò è stata sottoscritta dai rappresentanti delle società di Serie A, mentre quella di Galliani ha ricevuto il sostegno dei delegati degli Atleti e dei Tecnici.

Saranno dunque i rappresentanti delle componenti federali a esprimersi nel corso dell'Assemblea Elettiva del 14 dicembre, chiamata a scegliere il prossimo presidente della FIGC.