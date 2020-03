“La partita di domani tra Sampdoria e Hellas Verona si giocherà a porte chiuse”. A comunicarlo è stato, appena pochi minuti fa, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa. Salvo nuovi imprevisti, la sfida valida per il 26° turno di campionato in programma domani sera a Marassi dovrebbe dunque disputarsi senza tifosi sugli spalti.

Tuttomercatoweb.com