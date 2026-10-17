Precedenti Fiorentina Como: I lombardi hanno sempre vinto al Franchi dal loro ritorno in A

Il Franchi non regala gioie ai viola coi comaschi dal loro ritorno in A

Le sfide ufficiali tra Fiorentina e Como racchiudono una storia ricca di fascino, che si snoda tra la massima serie e il campionato cadetto di Serie B. Nelle quattordici partite disputate in Serie A allo stadio Artemio Franchi, la tradizione pende nettamente a favore dei padroni di casa. Il fortino gigliato si è dimostrato storicamente un ostacolo quasi insormontabile per i lariani, capaci di espugnare Firenze in Serie A soltanto due volte — tra cui una netta affermazione per 0-2 nel 2025 con Diao e Nico Paz a segno — e di strappare appena tre pareggi in terra toscana, a fronte di ben nove successi viola.

Tra le pagine storiche più rilevanti della Serie A risaltano le battaglie vissute negli anni Ottanta. Nel campionato 1984-1985, la Fiorentina si impose a Firenze per 1-0 grazie a una zampata risolutiva nei minuti finali che piegò la resistenza azzurra, mentre nella stagione 1988-1989 le due compagini diedero vita a un incrocio d'autunno terminato con il punteggio di 3-1 in favore dei viola.

Spostando il focus sulle sfide più recenti disputate tra campionato e coppe, il copione ha regalato scontri aperti e ricchi di colpi di scena. Nel match di Serie A del 21 settembre 2025 giocato al Franchi, il Como è riuscito ad espugnare il campo fiorentino imponendosi per 2-1, per poi ripetersi sempre a Firenze il 27 gennaio 2026 con un convincente 3-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina si è però prontamente riscattata nel confronto di campionato del 14 febbraio 2026 allo Stadio Sinigaglia, conquistando i tre punti con il risultato di 2-1 grazie al gol nel primo tempo di Nicolò Fagioli e al rigore decisivo di Moise Kean nella ripresa, che ha reso vano il momentaneo autogol viola.

La storia di questo confronto vanta inoltre importanti ed emozionanti capitoli in Serie B, torneo in cui le due squadre si sono incrociate a più riprese prima del ritorno sul palcoscenico principale del calcio italiano. Durante il campionato cadetto del 2003-2004, la Fiorentina impegnata nella cavalcata verso la promozione riuscì a conquistare l'intera posta in palio sia all'andata sia al ritorno: al Franchi i gigliati si imposero di misura per 1-0, mentre nella sfida di ritorno disputata allo Stadio Sinigaglia di Como firmarono un convincente successo per 0-2.