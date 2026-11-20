Prandelli e la semifinale persa contro i Rangers: "Rigiocherei quella partita domani mattina"
Il rimpianto europeo di Cesare Prandelli
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2026 14:09
A Tuttosport ha parlato l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ricordando una delle tante partite in viola, in particolar modo quella che vorrebbe rigiocare:
"Quella che vorrei rigiocare è sicuramente la semifinale con la Fiorentina proprio in Europa League (che in quegli anni era Coppa UEFA, ndr) contro il Rangers Glasgow, persa ai rigori: la rigiocherei domani mattina".
Un commento su Pio Esposito: "Con lui finalmente ritroviamo un attaccante giovane che ha caratteristiche da grande bomber d’area. Non ne vedevamo da tempo di giocatori così. Mi ricorda Luca Toni: lui migliorava ogni anno e devo dire che anche Esposito lo vedo sempre più maturo".