CorSport, Prandelli ha dato la sua disponibilità alla Fiorentina: ora la decisione spetta a Commisso

Rocco Commisso sta soppesando ogni dettaglio. In estate era stato lui a puntare fortemente su Iachini, affascinato da quella cultura del lavoro che tanto li accumuna e comunque anche dai risultati ottenuti nel post lockdown, con la difesa capace di laurearsi la migliore della serie A. Non un mistero che in società si stesse lavorando anche una ltre direzioni ma come sempre ribadito, è stato lo stesso presidente a far prevalere la logica della riconferma, per altro portando in questo modo il contratto del tecnico verso la sua naturale scadenza nel 2021.

Commisso non intende farsi annegare dalla fretta. Prandelli ha fatto arrivare la sua disponibilità tanto è l’amore verso Firenze e la squadra viola, ma tutto deve essere ancora sancito. I giocatori domani quando si presenteranno al centro sportivo capiranno come si evolverà il futuro immediato della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

