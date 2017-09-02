Prandelli: 'Bernardeschi poteva diventare una bandiera viola, quando lo chiamai in nazionale mi criticarono...'

Quando era in prestito al Crotone lo convocai per uno stage della nazionale, forse non ci avevo visto male...

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e commissario tecnico della nazionale italiana, ha rilasciato un intervista disponibile sulla pagine di AM, inserto settimanale del Corriere dello Sport: "Poteva diventare la bandiera viola, ma per la Juventus è un gran colpo".

Prosegue sempre sull'ormai ex talento viola: "E dire che quando era in prestito al Crotone e lo convocai per uno stage della Nazionale venni criticato aspramente. Forse non ci avevo visto male".