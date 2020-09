Perché nel periodo più caldo e importante del mercato, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè decide di fare una conferenza stampa? Proprio adesso che la società stava iniziando a fare colpi e tutto il mercato a mettersi davvero in moto. Tra l’altro la scadenza del calciomercato è il 5 ottobre, perché un direttore sportivo manda a chiamare i giornalisti e accende o riflettori su di lui in un momento così delicato e importante?

Quello che è avvenuto ieri in casa Fiorentina non è proprio una cosa normale. Qualcuno potrebbe sforzarsi anche di dire il contrario, ma sfidiamo chiunque a trovare altri esempi avvenimenti simili sia nella storia recente viola che nelle altre società.

Il direttore sportivo che nel bel mezzo del mercato, nel suo periodo più importante, indice una conferenza stampa, non é routine comune.

Qual è stato il motivo di questo avvenimento?

In realtà la motivazione è molto più importante e profonda di quanto possa sembrare. Qualcuno ci ha anche letto, giustamente, un messaggio da far arrivare alle altre società, ovvero la Fiorentina non ha bisogno assoluto di comprare. Con la speranza che certe squadre abbassino prezzi e pretese. E fin qua tutto giusto. Uno dei motivi per cui Pradè ha detto certe parole è proprio questo. Ma c’è anche altro.

Nelle ultime settimane, Daniele Pradè non ha ben digerito alcune intromissioni di Joe Barone nelle trattative viola. Sia chiaro, il rapporto umano tra i due non in discussione, ma Pradè non vuole intromissioni di alcun genere. Il direttore sportivo ex Roma sa come prendere certe situazioni. Come tutti, ha il suo modo di fare frutto di anni di esperienza sul campo.

Joe Barone è assai prezioso per la società viola, è il braccio destro di Commisso, una vera forza della natura amato dai tifosi viola. Però il mercato è un’altra cosa.

Nella conferenza stampa di ieri Pradè ci ha tenuto spesso a precisare come “La responsabilità è mia. Se le cose non dovessero andare bene o certe scelte essere sbagliate sarò io a prendermi la responsabilità. La colpa sarà solo mia”

Parole non banali e non dette a caso. Il concetto è chiaro. Il riferimento è proprio a questo aspetto. È Daniele Pradè che ha la responsabilità di fare la squadra e di comprare e vendere i giocatori. Se dovesse fallire sarà lui a pagare, come in caso di trionfo, sarà stato lui il vero artefice delle operazioni in entrate.

Il ds ci ha tenuto a ribadire questo aspetto, sempre nel rispetto delle responsabilità e dei compiti e dei doveri di tutti.

Certe intromissioni non sono affatto piaciute e anche la presenza ieri mattina di Edoardo Macia, sua spalla nella prima esperienza a Firenze, non è stata assolutamente un caso fortuito. Non è stato nemmeno un caso che nelle parole di Pradè di ieri in sala stampa, non sia stato mai nominato Joe Barone. Toccherà a Commisso risolvere questa situazione?