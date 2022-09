Pradè: “Delusione è la parola giusta, dovevamo far gol. Abbiamo preso un gol e poi dominato”

Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club al termine di Fiorentina–Juventus: “Una delusione così grande per un pareggio contro la Juventus. Abbiamo preso un gol strano e poi abbiamo dominato. Un secondo tempo di grande intensità, mettendo apposto la prestazione dell’Udinese. Complimenti a tutti, da Italiano ai tifosi. Peccato non vincere queste gare. Delusione è la parola giusta, perché dovevamo fare gol. Dobbiamo fare 16 partite, poi ci sarà la sosta ma partiranno in tanti. Quest’anno è particolare”.