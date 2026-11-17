Potter: "Njie ci può dare una mano, è un ragazzo che mi incuriosisce per le qualità che ho visto"

Il commissario tecnico svedese ha parlato dell'esterno della Fiorentina

Potrebbe essere quella di stasera contro la Polonia la serata dell'esordio di Alieu Njie con la nazionale maggiore della Svezia. Dopo aver assistito dalla panchina al successo ottenuto contro la Bosnia, l'attaccante della Fiorentina punta a ritagliarsi un po' di spazio nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League.

Indizi positivi Ad alimentare le speranze del giocatore viola sono state le dichiarazioni del commissario tecnico Graham Potter, che si è espresso così sui due volti nuovi del gruppo, ovvero lo stesso Njie e Genesis Antwi: "Nutro grande ottimismo per entrambi. Hanno messo in mostra le proprie doti, riuscendo a esprimersi con naturalezza e a far vedere di cosa sono capaci. Valuteremo il da farsi, ma credo che possano darci una mano".

Tutto aperto per un ingresso in campo Queste affermazioni confermano l'apprezzamento dell'allenatore per l'impegno mostrato dai due ragazzi nel corso del ritiro. Pur non essendoci certezze su un impiego dal primo minuto o a gara in corso, si tratta comunque di un segnale d'apertura importante per il talento gigliato. Nelle sue scelte, Potter terrà conto anche della tenuta fisica e del recupero energetico della rosa reduce dalla partita con la Bosnia, un trionfo che ha già garantito agli scandinavi la vetta del raggruppamento e il conseguente salto in Lega A.