All. Angola: “Nzola? Timido ma gol di rabbia. Sa che può essere convocato in Nazionale per la Coppa d’Africa”

Pedro Soares Gonçalves, allenatore dell’Angola che ha parlato di Mbala Nzola dopo aver visto, seppur a distanza, Fiorentina-Parma. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Nzola? Una delle sue reti, di rabbia e di potenza. Non era facile segnare in quel momento, specie perché la gara stava finendo e fino ad allora Nzola non era stato molto efficace. Sono certo però che questo gol gli permetterà di acquisire tutta la fiducia che sta cercando. Magari lo porterà davvero alla svolta. Ha cambiato la sua vita nel corso dell’estate e adattarsi alla nuova realtà non è stato automatico. A Firenze le cose non sono facili come a La Spezia e Nzola, forse, non lo aveva previsto.

Lui è un ragazzo timido, buono e introverso. Deve sentire la fiducia intorno a sé per esprimersi al meglio e probabilmente ancora non l’avverte del tutto. Le sue prove? Io e il mio staff non ci perdiamo nemmeno una sua partita. Lo abbiamo seguito mercoledì e lo faremo anche domenica a Roma perché lui sa che lui può essere convocato in Nazionale, specie ora che siamo vicini alla Coppa d’Africa. Penso che il fatto di non aver avuto continuità nella formazione titolare possa averlo svantaggiato”.

